В Литве установлено 202 новых случая коронавируса и 5 смертей о 3 смертях сообщалось вчера

За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции, общее число случаев заражения достигло 7928, сообщило во вторник BNS Министерство здравоохранения.

В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.

О трех из пяти смертей Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил еще в понедельник.

Кроме того, от других причин за минушие сутки умерли еще два заразившихся.

От коронавируса в стране скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли по другим причинам.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал во вторник в Сейме, что хотя число новых случаев и выглядит меньше, радоваться рано, потому что после выходных было сделано меньше тестов.

В изоляции находится 31 тыс. 946 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 тыс. 929 тестов.

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