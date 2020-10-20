Вайчюнас: Литва не может медлить с методикой торговли электроэнергией

Министр энергетики Литвы предупреждает, что, не утвердив методику трехсторонней торговли электроэнергией с Россией, Литва рискует снизить эффективность бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) попросил у компании Litgrid дополнительные данные о методике, и Жигимантас Вайчюнас утверждает, что они будут предоставлены своевременно.

"Litgrid предоставит все ответы на заданные вопросы в максимально короткие сроки, думаю, даже не дожидаясь среды, возможно, это будет сделано еще сегодня. Мы понимаем, что до возможного запуска БелАЭС остается все меньше времени, и нам в регионе следует быть готовыми к этому сценарию", - сказал Ж. Вайчюнас BNS.

И все же министр отметил, что если литовский регулятор (ГСРЭ) не примет решение, то Латвия и Эстония могут применять двустороннюю методику торговли с Россией. По его словам, в отличие от Эстонии и Латвии, в Литве самая жесткая система, так что трехстороннюю методику должен утверждать регулятор.

ГСРЭ ждет от Litgrid подробную информацию, чтобы дать оценку влиянию используемых в трехсторонней методике формул и их составляющих на расчет пропускной способности с Россией.

В октябре операторы электропередающих систем Балтийских стран представили национальным регуляторам согласованную методику расчета пропускной способности для электроэнергии. Она предусматривает, что импорт электроэнергии из России в Латвию должен будет иметь гарантию происхождения, доказывающую, что она выработана не в Беларуси.

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