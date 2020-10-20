Литовские перевозчики говорят о дискриминации: не дают грузы, если водитель не гражданин ЕС

Член президиума ассоциации перевозчиков Linava Артурас Телментас сказал, что бывают такие случаи, когда западные компании на биржах отказываются давать грузы, если водители тягачей - не граждане ЕС.

"Есть сайт TIMOCOM, это такая большая организация, большой портал выбора грузов. Иногда случается, что требуют от водителей знания немецкого языка или вообще не дают грузы, если водители не граждане ЕС. Сейчас это, возможно, бывает реже, поскольку сам портал стал применять соответствующие меры, но в последнее время такие заказчики снова активизировались. В заказе написано, что водитель должен быть гражданин ЕС, и неважно, что у не гражданина есть все разрешения на работу в Литве. Иногда вообще так хитро пишут, что водитель должен говорить по-немецки, без этого не дадут груз.

Поднялись поляки, румыны из-за того, что одни цены установлены для зарегистрированных в Германии машин, другие - для других", – сказал Телментас. По его словам, больше всего проблем бывает с французами.

"Франция недружелюбно настроена, Германия – тоже. Вообще все крупные страны, там пахнет национализмом, но у немцев менталитет поприличнее, с французами вообще...", – сказал Телментас, который считает, что так хотят вытеснить с рынка перевозчиков из Восточной Европы.

"Это зависит от позиции местных, тех, кто выдает грузы. Один из способов вытеснения наших компаний с рынка", – заметил он.

Министерству транспорта о таких случаях ничего не известно, но Телментас подчеркнул, что это дискриминация и надо обращаться в суд.

"Может, такое случилось на бирже, если заказчик указал, что водитель должен быть гражданином ЕС. Если такое было, то это дискриминация, нарушение законов ЕС. В ЕС есть регламент, согласно которому указано, что водители могут быть и гражданами третьих стран, главное - доказательство их компетентности", – указало министерство, заметив, что в таких случаях надо обращаться в суд.

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