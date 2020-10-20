Досрочное голосование на выборах в Литве: во втором туре явка выше

В первый день досрочного голосования на выборах в Сейм Литвы уже проголосовало 27 тыс. 630 избирателей или 1,20%, показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Явка в два раза выше, чем в первом туре. 5 октября проголосовало 12 тыс. 980 тыс. человек или 0,54% избирателей.

Досрочное голосование во 2-м туре выборов началось в понедельник и будет продолжаться до четверга.

Избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в Сейм по партийным спискам.

Голосовать досрочно можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.

Во 2-м туре в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй оборудованы специальные места для голосования по принципу drive-in для находящихся на самоизоляции избирателей.

Второй тур выборов состоится 25 октября.

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