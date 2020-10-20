Невиданная наглость: во что известный предприниматель превратил деревья

Известный предприниматель получил разрешение на обрезку деревьев и... оставил от них только стволы. С такими действиями столкнулись в вильнюсском районе Жверинас. Так предприниматель обрезал деревья на своей территории.

Только голые стволы – и ни одной ветки. Такую картину на минувшей неделе запечатлели жители Жверинаса. Они поделились этой информацией и фотографиями в фейсбуке. Интересовались, было ли вообще разрешение на тки работы, соблюдены ли все требования.

"Как трубы газовых печей в концлагере во время ВМВ. Ассоциации жуткие, пахнет смертью", "Это не обрезка, это уничтожение", - писали пользователи.

Delfi нашел текст разрешения на обрезку деревьев на этой улице, выданного 12 сентября: "На обрезку растущих со стороны улицы кленов (диаметр 55 и 30 см), формирование кроны и ее легкое прореживание; по мере необходимости (например, чтобы проходило больше солнечного света), в левом углу участка, (ближе к дороге) можно провести формирующую обрезку лип и проредить их кроны".

Очевидно, что проведенные работы не соответствуют выданному разрешению.

На жалобы жителей ответил представитель муниципалитета Ярослав Чапля.

"Мы передали информацию на расследование инспекторам по охране окружающей среды. Выданное разрешение не санкционировало такие "работы". В разрешении ясно сказано, что можно делать, а то, что сделано сродни уничтожению деревьев. Владельцы участка и те, кто провел работы должны будут за это ответить", - указал представитель муниципалитета.

Delfi связался с советником архитектора столицы Гедре Чепоните, которая подтвердила, что разрешение на обрезку было выдано, но результат их шокировал.

Она подтвердила, что владельцев участка и компанию, проводившую работы, ждут штрафы.

"Это не похоже на легкое переформирование кроны и обрезку. Это полностью срезанные сучья, остались голые стволы. Этого им не разрешали. Департамент охраны природы имеет полное право посчитать нанесенный деревьям ущерб. Кроме того, ждет административный штраф", - сказала Чепоните.

Пресс-секретарь Департамента охраны природы Арунас Малиновскис сказал, что инспекторы выезжали на место, чтобы оценить ситуацию.

"Начато расследование. По предварительным данным, 12 сентября было выдано разрешение на обрезку деревьев. За нарушение установленных правил грозит административная ответственность, придется также возместить нанесенный природе ущерб", - сказал Малиновскис.

По данным Центра регистра, участок площадью 0,938 га принадлежит Регине Норкувеене и Андрюсу Норкусу. Их имущество входит в зону культурного наследия. Норкус является главой спортклуба Auksinis varnas, а также главой ЗАО Lendrūnė. Кроме того, он возглавляет ассоциации работодателей и владельцев рыбацких катеров. Он также является акционером ЗАО Nobaltis.

Delfi связался с Норкусом.

"Поскольку состояние деревьев аварийное, рабочие решили их спилить, но я сказал: давайте попробуем их оживить, может они еще будут расти. Мы их и оставили, оказалось оказали себе медвежью услугу. Мы хотели как лучше, а получилось, как всегда. Я понимаю, что если бы их не осталось, наверное, никто не обратил бы внимания. А сейчас они выглядят ужасно, но посмотрим, что будет весной, пока мы насыпали ведрами удобрения. Если вырастут, хорошо, нет – спилим", - сказал Норкус.

"Знаете, в чем дело, если бы их спилили – никто бы не обратил внимания, но когда хочешь сделать что-то хорошее, тебя всегда осудят. Хоть кто-то пришел и поинтересовался, почему их так обрезали? Никому не интересно. Осудить человека можно быстро, а углубиться, узнать причину – никто не хочет. Когда 25 лет назад мы их посадили, нам никто не помогал, а сейчас общество говорит: посмотрите, что они сделали с деревьями. Сделали, но мы стараемся их сохранить, а не спиливать. А если придется спились, посадим что-то другое. Может декоративное дерево, может еще что-то. Такова жизнь", - продолжил он.

Глава Литовского центра арбористики Альгис Давянис сказал, что это типичный пример, как нельзя обходиться с деревьями.

"Если оценивать в сентиментальном ключе - это насмешка над деревьями. Эта проблема широко распространена по всей Литве. "обрезавшие" дерево специалисты ничего не смыслят в биологии и физиологии. Даже если дерево подгнило, были иные способы решения ситуации. В данном случае, если деревья выживут, то они будут серьезно покалечены и обречены на долгую и мучительную смерть, нехарактерную для их физиологии", - сказал специалист.

"Я не видел, как деревья выглядели до сих пор, но такой способ обрезки в некоторых странах Европы запрещен, это калечит деревья, не каждое дерево способно вынести такое. Если оно выживет, то будет быстрее гнить и через 15-20, может 50 лет – погибнет. Даже если оно и выдержит, ему нужен иной уход, не такой, какой был сейчас. Надо ухаживать ежегодно, следить за ним. Это то же самое, что отрубить человеку руки, ноги, голову и сказать - живи", - продолжил арборист.

Он также отметил, что работники не соблюдали условия, перечисленные в разрешении. Ответственность, по мнению Давяниса, ляжет на владельца участка, как заказчика.

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