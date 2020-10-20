Ждет переменчивая погода: во вторник небольшой просвет

Во вторник – самое удобное время порадоваться сухой погодой: в первой половине дня часто будет светить солнце, осадки ожидаются лишь местами, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

Во вторник утром на большей части территории страны будет холодно. Во многих районах температура будет чуть выше нуля, а на поверхности почвы можно увидеть следы ночных заморозков. В первой половине дня будет солнечно. После полудня, начиная с северо-запада, облачность увеличится.

После обеда на западе уже пойдут небольшие дожди. Днем местами будет 8–9 градусов, а на юго-западе до 10–12 градусов.

В ночь на среду придут облака. Теплый атмосферный фронт принесет осадки. Ночью на северо-востоке ожидаются небольшие заморозки. Под утром будет 2–7 градусов тепла.

В среду днем погода будет мрачной. Осадков будет меньше, чем ночью, но небольшие дожди пройдут во многих районах. Весь день будет пасмурно. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

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