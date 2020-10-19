Препарат для защиты щитовидной железы в случае аварии на атомной станции жители Вильнюса смогут получить, предъявив личный документ, в сетях аптек Eurovaistine, Camelia, Gintarine vaistinė, Norfos vaistinу и Benu.
Таблетки йода будут выдаваться всем, кто декларировал место жительства в Вильнюсе, на основании удостоверяющего личность документа.
Реестровый центр ранее в понедельник сообщил, что автоматически на основании поручения администрации Вильнюсского самоуправления поликлиника Centro poliklinika выпишет для вильнюсцев 500 тыс. рецептов на таблетки иодида кальция.
Электронный рецепт на этот препапат действителен 30 дней.
Министерство здравоохранения раздало 4 млн таблеток йода жителям 16 самоуправлений, находящихся на расстоянии 100 км от Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!