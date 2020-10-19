В Каунасской клинике скончался житель Лаздияй, которого подожгли во время нападения

Врачам не удалось спасти жизнь подожженного в собственно, доме жителя Лаздияй Гедрюса Вилчинскаса.

42-летнего мужчину лечили врачи Лаздияй и Каунасской клиники, однако спасти его жизнь не удалось. Он скончался 17 октября утром.

Однако полиция была информирована об этом только 19 октября утром.

Эту информацию порталу Delfi подтвердила представитель ГКП Алитусского округа Кристина Янулявичене. По ее словам, вероятно, расследование будет переквалифицировано в расследование убийства.

"Это решение примут прокуроры Каунасского округа", - сказала Delfi Янулявичене.

Эта жестокая экзекуция была осуществлена 12 октября днем.

В дом Вилчинскаса на ул. Кауно в центре Алитуса ворвались трое мужчин в масках, связали его сожительницу и ее 13-летнюю дочь, угрожая похожим на оружие предметом требовали денег, забрали золотые кольца и 200 евро.

Когда домой вернулся Вилчинскас, мужчины закрыли его в ванной, там пытали, требуя сказать, где он прячет деньги. Позже облили горючей жидкостью и угрожали поджечь.

Предполагают, что грабителей привлекли слухи о том, что у Вилчинскаса в ванной есть тайник, в котором он хранит деньги (об этом говорили не только среди контрабандистов, но и в самом Алитусе ходили такие слухи).

По сведениям источников Delfi, предполагают, что мужчину подожгли по неосторожности, угрожая ему зажигалкой. Якобы в небольшом помещении ванной пожар начался из-за испарений горючей жидкости и из-за того, что подозреваемые зажигали зажигалку.

После того, как мужчина загорелся, подозреваемые бежали из дома и даже бросили во дворе свой автомобиль.

Вилчинскас также выбежал из дома и стал кататься по трав, чтобы потушить пламя.

Полицию и скорую вызвали соседи.

Вилчинскас был доставлен в реанимацию.

Вилчинскас был известен полиции как контрабандист. По имеющимся данным, нападение могло быть связано с долгами или же могло быть местью. По данным некоторых источников, Вилчинскас недавно согласился сотрудничать с полицией.

За последние полгода полиция задержала несколько тягачей с контрабандными сигаретами, принадлежавших друскининкайским контрабандистам. По данным некоторых источников, информацию о них полиции мог передать Вилчинскас.

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