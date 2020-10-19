Из-за второй волны коронавируса в Литве хотят продлить осенние каникулы

Из-за второй волны коронавируса в Литве осенние каникулы в школах могут быть длиннее обычного. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что обсуждают возможность продления осенних каникул на две недели.

"Это пока только идея, она не подтверждена. Почему на две недели? Это время одного инкубационного цикла, за время которого можно надеяться на какой-то более позитивный результат и перемен в лучшую сторону.

Но есть одно "если". Если об этом договорятся и наряду с этим будет много дополнительных мер, ограничения мероприятий, работы других публичных мест, где дети не смогут собираться, и ограничение вируса будет ограничено хотя бы в одной области. Это было бы возможностью снижения уровня распространения", – сказал Верига.

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