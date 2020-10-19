Министр энергетики: электроэнергия и газ в следующем году не должны дорожать

В следующем году электроэнергия для населения Литвы не должна дорожать, она даже несколько подешевеет, прогнозирует министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, стабильной должна остаться и цена на природный газ.

"Насколько видно по цифрам, тенденциям, которые представлены, – и в этом году мы будем делать как можно больше в этом направлении – очевидно, что цена на электроэнергию в 2021 году должна оставаться такой же, как сейчас, и, возможно, она немного снизится", – сказал BNS в понедельник Ж. Вайчюнас.

Окончательные тарифы на электроэнергию и газ опубликует Государственная служба регулирования энергетики, которая уже утвердила некоторые составляющие цены на электроэнергию.

Обычно тариф для бытовых потребителей объявляется в конце ноября, однако, по словам министра энергетики, в этом году это планируется сделать еще в октябре – после окончательной либерализации рынка поставок электроэнергии в Литве. Таким образом будет предоставлено больше времени и потребителям, выбирающим независимого поставщика, и самим поставщикам.

Ж. Вайчюнас считает, что нет весомых причин и для повышения цены на природный газ, она должна остаться прежней.

"Что касается цены на газ, возможно, я бы подчеркнул то, что не вижу признаков или причин, по которым бы цена на газ в 2021 году росла – те тенденции, которые были сейчас, они должны сохраниться. Иначе говоря, цена не должна расти, она должна оставаться стабильной", – сказал министр.

С июля этого года электроэнергия для бытовых потребителей в среднем снизилась в цене на 8%, а газ – на 15-22%.

Автор Витаутас Будзинаускас

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