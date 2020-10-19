Латвийская Webhelp уходит из Литвы, увольняет работников

Компания консультаций в сфере поездок и отдыха латвийского капитала Webhelp LT увольняет всех работников.

Webhelp LT сообщила литовской Службе занятости о намерении уволить 45 человек.

На минувшей неделе латвийская Webhelp сообщила на своем сайте, что находящаяся в ее управлении Webhelp LT до конца следующего года уйдет из Литвы. Уход из страны и сокращение объемов деятельности она связывает с коронакризисом, который наиболее болезненно затронул туристический бизнес.

В прошлом году выручка Webhelp LT составила 2,1 млн евро, а чистая прибыль – 68 тыс. евро. В этом году она планировала выплату дивидендов 250 тыс. евро.

Компания, действовавшая с 2004 года под торговым знаком Runway Kaunas, сменила название в октябре прошлого года. Пять лет назад Runway Kaunas наняла более 100 работников, свидетельствуют данные Фонда социального страхования Литвы.

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