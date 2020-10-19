LTG Cargo закупить электровозы почти на 200 млн евро

Дочернее предприятие грузоперевозок LTG Cargo государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) в связи с развитием проекта электрификации железнодорожной ветки Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского ж/д узла закупит локомотивы, работающие на электричестве.

По словам главы компании Эгидиюса Лазаускаса, LTG Cargo потребуется приобрести 40-50 таких локомотивов, они обойдутся в сумму до 200 млн евро. Вместе с компанией пассажирских перевозок LTG Link инвестиции в электровозы превысят 300 млн евро.

По сообщению LTG Cargo, компания уже начала подготовку к закупке – идут консультации на рынке с потенциальными поставщиками, а конкурс планируется объявить в следующем году.

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Проект электрификации железнодорожной ветки Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского ж/д узла, который реализует испанская компания Elecnor, планируется завершить до конца 2023 года.

Планируется, что с 2024 года по электрифицированным железнодорожным путям будет перевозиться более трех четвертей всех ж/д грузов в Литве и двух третей пассажирского потока.

Участок от Вильнюса до Кайшядориса уже электрифицирован, поэтому, когда модернизация дойдет до Клайпеды, то его общая протяженность составит 731 км.

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