Премьер Литвы: пора сделать паузу в общественной жизни

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке сообщил о новых переменах, которые нужны для управления ситуацией в связи с заболеванием коронавирусом. Он призывает жителей оставаться дома, сделать паузу в общественной жизни.

В фейсбуке в понедельник Сквернялис написал, что пришло время сделать паузу в общественной жизни.

"Коронавирус в Литве по-прежнему распространяется. Особенно угрожающая ситуация в нескольких муниципалитетах. В Расейнском районе количество случаев выше 850 на 100 000, в Кельме – 314, в Шяуляйском районе – 200. Напряженная ситуация в Шяуляй, Йонишкисе, Швенченисе, Плунге, Радвилишкисе", – писал премьер.

Он заметил, что по последним данным, заполнены почти 60% "ковидных" коек.

"Заполнены 57% ковидных коек. Когда заполнятся 70%, мы будем вынуждены остановить предоставление плановых услуг, чтобы врачи могли завести ресурсы для лечения ковид-пациентов", – писал он.

Премьер сказал, что врачи остаются главным звеном в борьбе с коронавирусом.

"Мы должны их беречь, создать для них самые лучшие условия, уважать их труд. Поэтому сегодня мы приняли решение платить надбавки врачам 5-ти больниц, работающим с коронавирусом и выделить ресурсы на укрепление НЦОЗ", – писал премьер.

Со среды все муниципалитеты распределят по цветам.

"Мы все должны помочь врачам, одних их усилий мало для борьбы с вирусом. Поэтому в ближайшее время опасные муниципалитеты получат жесткие рекомендации по управлению вирусом. Очень прошу всех соблюдать эти правила. В среду все самоуправления распределят по цветам - красный, желтый и зеленый. Каждая группа получит ясные и исчерпывающие рекомендации по борьбе с вирусом", – писал он.

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