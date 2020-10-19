Коронавирус установили у членов избирательных комиссий в Швенченском и Клайпедском районах

У членов избирательных комиссий в Швенченском и Клайпедском районах установили COVID-19 – часть работников была изолирована, их заменили другими, сказала глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.

По ее словам, коронавирус установлен у двоих членов избирательных участков Швенченского района и двух членов участков Клайпедского района.

"Мы сотрудничаем с Национальным центром общественного здравоохранения, больные изолированы, они не работают. В ближайшее время на COVID-19 проверят других членов, выясняют, был ли у них тесный контакт с другими членами комиссий", – сказала Матьйошайтите.

По ее словам, заболевшие в Швенченском районе и их коллеги не будут работать в комиссии, они изолированы.

"Мы создадим комиссии нового состава, назначим дополнительных членов из резерва", – сказала глава ГИК.

В Клайпедском районе тестируют контактировавших, выясняют, насколько тесно они контактировали с больными и выясняют, смогут ли они работать.

"Если и здесь решат, что все члены комиссии должны быть изолированы, то, конечно, мы оценим это и заменим членов комиссии", – сказала Матьйошайтите.

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