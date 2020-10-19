Вильнюсские бары обязались соблюдать более строгие меры безопасности

В воскресенье Вильнюсская мэрия сообщила, что достигнуто соглашение со столичными барами и ресторанами – они обязались соблюдать более строгие меры безопасности для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Самоуправление утверждает, что в выходные дни с действующими на территории Вильнюса барами, ресторанами, кафе и ночными клубами обсуждались детали мер безопасности, которые были закреплены в документе. Его учреждения общественного питания и развлечений могут подписать добровольно.

Правда, не подписавшие соглашение, будут подвергаться более строгому контролю.

Подписавшие соглашения заведения обязуются, что в их помещениях и дворах будут постоянно носиться масок, за исключением тех случаев, когда люди пьют, едят или курят. В очередях у барных стоек должна соблюдаться дистанция в один метр, приобретенное в баре можно употреблять только на расстоянии двух метров от барной стойки.

Сидячие места для употребления еды и напитков должны быть отделены от пространства, предназначенного для танцев. При заполненном помещении новые клиенты смогут выходить только в случае ухода прежних. Также должна быть обеспечена дезинфекция рук на входе, у бара, и в туалетах.

Рекомендуется измерять температуру тела и не впускать тех, у кого она превышает рекомендации Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Также обсуждается возможность регистрации посетителей и сохранения их номера телефона в течение 21 дня, чтобы, в случае возникновения очага, можно было представить данные НЦОЗ.

Предприятия общественного питания также обязуются строго контролировать посетителей, не соблюдающих правила, и выставлять таких клиентов, не разрешая им вернуться второй раз за сутки.

Есть также обязательство постоянного заполнения журнала здоровья работников, обеспечения своевременной уборки, дезинфекции, проветривания помещений, а также проверки всех работников молекулярными тестами (ПЦР), согласно рекомендациям НЦОЗ.

Все эти правила будут вывешены на видных местах, а среди работников должен быть проведен инструктаж.

В часы пик места общественного питания и развлечений также попросили размещать в социальной сети Instagram фотографии, помеченные #SafeVilnius.

Кроме отдельных заведений соглашение уже подписала Ассоциация баров и кафе Литвы, Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов, Вильнюсский ночной альянс.

НЦОЗ на минувшей неделе рекомендовал Вильнюсскому самоуправлению ограничивать групповые тренировки, занятия по танцам, пению, когда невозможно обеспечить ношение масок , и сокращать время работы баров.

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