Главизбирком Литвы утвердил результаты первого тура выборов в одномандатных округах

В воскресенье поздно вечером Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы утвердила результаты первого тура парламентских выборов во всех одномандатных округах.

Процесс затянулся, поскольку было решено пересчитать голоса в двух округах. В результате пересчета выяснилось, что в одном из округов, на избирательном участке Траку-Воке, были не учтены 10% бюллетеней. ГИК уволила главу избирательной комиссии Панеряйско-Григишского округа за ненадлежащее выполнение работы. В другом округе существенных нарушений не найдено.

Окончательные результаты первого тура в округе не изменились – во втором туре примут участие консерватор Агне Билотайте и кандидат Партии свободы Рита Бальчюнене. На следующей неделе ГИК еще раз пересчитает все голоса в многомандатном округе.

При пересчете голосов на участке Упининку также были найдены несоответствия – было зафиксировано гораздо больше недействительных бюллетеней, чем было указано в протоколах. Это не повлияло на окончательные результаты в округе Южная Дальтува - во втором утре здесь встретятся "аграрий" Кястутис Мажейка и консерватор Вайдас Шалашявичюс.

Ранее в воскресенье ГИК утвердила и результаты голосования в трех одномандатных округах, где кандидаты в Сейм прошли уже в первом туре.

В первом туре выборов в Сейм парламентские мандаты обеспечили себе три политика: два кандидата Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутая консерваторами Ингрида Шимоните.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Кандидаты, победившие еще в первом туре, набрали более половины голосов избирателей.

Досрочное голосование во втором туре началось в понедельник и продлится до 20 часов четверга.

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

В многомандатном округе в первом туре победил оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, вторым остался правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") с 17,5% голосов.

Партия труда получила 9,47% голосов, а Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02%, Движение либералов – 6,79%.

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