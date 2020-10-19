"Сегодня будем говорить о "горячих" муниципалитетах. Я думаю, и о Вильнюсском. Будем говорить и рекомендациях ЕК в связи с распределением стран по принципу светофора в зависимости от степени риска и о том, как скоро мы к ним можем приспособиться", – сказал Верига.

Министр уточнил, что будут говорить о том, адекватно ли муниципалитеты реагируют на сложившуюся ситуацию, или все же нужны решения центральной власти.

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"Сегодня утром мы получим последние данные. Посмотрим, каким был уровень заболеваемости, распространение болезни в конкретных муниципалитетах, тогда выясним, нужны ли дополнительные решения", – сказал министр.

Он сказал, что центральная власть теоретически может принять решение о карантине, если он нужен не одному, а двум и более муниципалитетам.

В интервью Delfi он охарактеризовал ситуацию в целом как ухудшающуюся.

"К сожалению, она ухудшается. К сожалению, она ухудшается не только в Литве, но и во многих странах Европы. Это беспокоит", – сказал Верига.

Он согласился с тем, что как общество, так и эксперты настроены на очень разные ожидания в связи с мерами по управлению ситуацией – Одним хочется более жестких мер, другие их боятся.

"В обществе очень разные ожидания. Даже эксперты дают разные рекомендации – одни за жесткий карантин, другие наоборот говорят, что надо научиться жить с этим, приспособиться. Нелегко найти "золотую середину", поскольку введение мер и их эффективность очень зависят от общества, т.е. от людей, которые должны соблюдать эти меры. Если общество настроено очень враждебно в отношении мер, то и возможности их введения ограничены. Мы стараемся применять ограниченную стратегию. Применять меры там, где вирус распространяется особенно широко. В случае с небольшими районами это оправдало себя. Сейчас "горячая точка" - Вильнюс, и это уже не Расейняй и не Радвилишкис", – сказал Верига.

Министр сказал, что читал информацию о том, что город договорился с местами развлечений, что там будут соблюдать безопасность и дистанцию.

"Посмотрим, что будет. Дай Бог, чтобы так все и было. Но как раз перед интервью я слушал обзор, кажется, в Verslo žinios анализировали опыт шведов и других стран, там постоянно акцентируют, что шведы меньше запрещали, больше просили общество, а сейчас уже вводят обязательные требования. Шведы соблюдали рекомендации. Мы, похоже, ждем до последней минуты, пока не запретили, и ждем, когда нас накажут, запретят. Тогда мы сможем пожаловаться, что запретили, не разрешили. Но пока можно, пока не сказали, что нельзя, будем это делать до последней минуты, чтобы обойти все советы и рекомендации", – удивлялся верига поведению людей

Он не исключал переход к жестким мерам.

"Не хотелось бы применять жесткие меры, но если система здравоохранения не выдержит, а это возможно, то придется их предпринять. Просто не будет альтернативы. Людям все равно ведь надо предоставлять услуги здравоохранения. Система не должна перегореть. Пока этого нет, а что будет в будущем, увидим", – сказал Верига.

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