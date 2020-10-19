Полицейские стреляли по пытавшимся скрыться беглецам

18 октября ночью, в 3.10 ч., в Вильнюсском районе, на Шумском шоссе, требованию полицейских остановиться не подчинился водитель Škoda Octavia. Во время преследования полицейский 9 раз стрелял по автомобилю из пистолета Glock 19 (прострелено заднее левое колесо).

После этого автомобиль съехал с дороги и остановился в пределах дороги Кивишкес. Из автомобиля выскочили двое мужчин и пытались бежать, однако были задержаны.

Автомобилем управлял нетрезвый (1,39 промилле) мужчина (1988 г.р.), который во время задержания оказал сопротивление стражу порядка (1998 г.р.). Сотруднику полиции врачи оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение. Обоих задержанных - и водителя и пассажира (1986 г.р.) задержали.

В салоне автомобиля обнаружили, как подозревают, марихуану. Начато расследование.

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