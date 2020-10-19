В понедельник рано утром у избирательного пункта на Лукишкской площади выстроилась очередь

Несмотря на холод, в понедельник рано утром у избирательного пункта на Лукишкской площади выстроилась очередь из нескольких десятков желающих проголосовать во втором туре парламентских выборов.

"Лукишкский участок и во время досрочного голосования в первом туре был одним из самых популярных и удобных мест голосования", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.

По ее словам, досрочное голосование во втором туре началось без проблем.

"Пока у нас нет информации о каких-то проблемах. Мы считаем, что все началось хорошо. Приглашаем избирателей воспользоваться возможностью и проголосовать досрочно", – сказала Матьйошайтите.

На Лукишкской площади работает один из 5 вильнюсских пунктов досрочного голосования, там стоят несколько соединенных между собой вагончиков. Один из пунктов в Вильнюсе предназначен для находящихся в самоизоляции. Они приезжают голосовать на автомобиле.

"У меня есть немного времени перед началом работы, вот я и решила проголосовать", – сказала 36-летняя госслужащая Лина Лукунайте-Лукошюне.

36-летний Артурас Петросян сказал, что голосовать досрочно удобнее, его не отпугнула и холодная погода.

"В первом туре я голосовал досрочно, вот и сейчас голосую. Удобнее. Утро холодное, но надо выполнить долг", – сказал он.

По словам другой госслужащей - Йоланты, досрочное голосование - как испытание, она сказала, что голосует за справедливую Литву.

"Я пошла на досрочное голосование как на испытание. Я работаю рядом, вот и пришла. Нехолодно, погода хорошая, настроение хорошее", – сказала 52-летняя женщина.

По словам Матьйошайтите, в других городах ранним утром избиратели менее активны.

"В других городах они собираются понемногу, утро ранее – желающих голосовать немного, но днем, наверное, придет больше людей", – сказала она.

Второй тур парламентских выборов в Литве состоится 25 октября.

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