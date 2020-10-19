"Лукишкский участок и во время досрочного голосования в первом туре был одним из самых популярных и удобных мест голосования", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.
По ее словам, досрочное голосование во втором туре началось без проблем.
"Пока у нас нет информации о каких-то проблемах. Мы считаем, что все началось хорошо. Приглашаем избирателей воспользоваться возможностью и проголосовать досрочно", – сказала Матьйошайтите.
На Лукишкской площади работает один из 5 вильнюсских пунктов досрочного голосования, там стоят несколько соединенных между собой вагончиков. Один из пунктов в Вильнюсе предназначен для находящихся в самоизоляции. Они приезжают голосовать на автомобиле.
"У меня есть немного времени перед началом работы, вот я и решила проголосовать", – сказала 36-летняя госслужащая Лина Лукунайте-Лукошюне.
36-летний Артурас Петросян сказал, что голосовать досрочно удобнее, его не отпугнула и холодная погода.
"В первом туре я голосовал досрочно, вот и сейчас голосую. Удобнее. Утро холодное, но надо выполнить долг", – сказал он.
По словам другой госслужащей - Йоланты, досрочное голосование - как испытание, она сказала, что голосует за справедливую Литву.
"Я пошла на досрочное голосование как на испытание. Я работаю рядом, вот и пришла. Нехолодно, погода хорошая, настроение хорошее", – сказала 52-летняя женщина.
По словам Матьйошайтите, в других городах ранним утром избиратели менее активны.
"В других городах они собираются понемногу, утро ранее – желающих голосовать немного, но днем, наверное, придет больше людей", – сказала она.
Второй тур парламентских выборов в Литве состоится 25 октября.
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