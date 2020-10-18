Живущая в Швеции литовка: вторая волна здесь не ощущается, некоторые ограничения уже смягчаются

Число людей, заразившихся коронавирусом, растет во всем мире, но ответы стран на вызовы пандемии различаются. Израиль ввел карантин в стране во второй раз в сентябре, в то же время в Швеции редко встретишь прохожего, который носит защитную маску. Проживающие за границей литовки в передаче "День на Delfi" рассказали, как государства борются с коронавирусом.

"У нас вторая волна так сильно не ощущается, потому что у нас не было всеобщего карантина. Сейчас количество пациентов растет, об этом все больше говорят, но ситуация остается стабильной, правила установлены, и люди, кажется, пытаются адаптироваться к ним", - говорит Эгле Гавене, живущая в Швеции.

По ее словам, жителям постоянно напоминают о трех основных правилах: мыть руки, соблюдать дистанцию и оставаться дома даже при малейших симптомах.

"Акцентируется, что это всеобщая ответственность, каждого из нас лично", - подчеркивает Э. Гавене.

Женщина говорит, что ранее из-за коронавируса было введено ограничение на собрания для групп из более чем 50 человек, и долгое время было строго запрещено посещать дома престарелых, но теперь эти ограничения смягчаются.

"Конечно, все еще есть некоторые мелкие изменения. Я не могу войти в школу ребенка, но уроки проводятся как обычно", - говорит она.

Однако, Э. Гавене отмечает, защитные маски в Швеции не увидишь - здесь их не нужно носить. "Редко, очень редко", - говорит литовка. Рестораны, бары на данный момент также работают в штатном режиме.

Второй карантин

Между тем, Израиль ввел карантин дважды, второй раз в сентябре. Проживающая здесь литовка Ева Вебрайте-Адерет говорит, что в стране много инфицированных.

"Цифры очень большие, каждый день - по 9 тысяч. Несколько недель мы находимся на карантине. Я бы не сказала, что люди счастливы", - говорит она.

Правда, И. Вебрайте-Адерет отмечает, что после второго введения карантина статистика значительно улучшилась. Однако, по ее словам, ситуация сложная, многие люди потеряли работу.

"Если у человека все еще есть работа, и он может работать из дома, все хорошо. Если у тебя нет детей, все хорошо. Но если у есть ребенок, а детские сады и школы закрыты, то практически невозможно работать и ухаживать за ребенком. По крайней мере, исходя из собственного опыта могу сказать. С другой стороны, работу потеряли 900 000 человек, поэтому представьте, как они себя чувствуют", - поясняет женщина.

По ее мнению, поддержка со стороны государства пострадавшим от кризиса также недостаточна.

"Те, кто потеряли работу, получают пособие. Премьер придумал выдать каждому гражданину 750 шекелей, что чуть больше 100 евро. Также помогают малому бизнесу. Может быть, это минимальная помощь, но, конечно, ее недостаточно. Когда идешь по улице и видишь, сколько предприятий закрылось, то видно, что второй карантин только усугубляет ситуацию", - говорит И. Вебрайте-Адерет.

Ситуация усугубляется еще и тем, что не все, по словам собеседницы, соблюдают требования безопасности: "Трудно сказать, какое количество людей соблюдает, есть сектора, которые не соблюдают правила, и поэтому у нас такие огромные показатели".

Протесты против ограничений

В Нидерландах, которые входят в число стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса, ситуация ухудшается с каждым днем, говорит проживающая там Беата Квятек.

"Действительно, есть много опасений, и правительство пытается разрешить ситуацию, вводя немного более жесткие меры, но это очень большая проблема, потому что есть много тех, кто критикует и протестует против введения каких-либо мер. В Гааге прошел несанкционированный митинг, в ходе которого были задержаны 80 человек. Есть и люди, которые требуют более строгих мер", - говорит литовка.

По ее словам, Нидерландам не удалось подготовиться ко второй волне, поскольку ее старт ожидался в конце октября-ноябре.

"Думали, что не нужно увеличивать количество мест в больницах, был выбран средний путь. В настоящее время четверть мест уже заполнена, и пациентов, возможно, придется перевозить в Германию, как это было во время первой волны", - поясняет Б. Квятек.

Защитные маски в Нидерландах также не обязательно носить повсюду: "Маски являются обязательными только в общественном транспорте, но есть люди, которые не носят и ведут себя очень агрессивно. Маски настоятельно рекомендуются только в общественных местах, в средних школах, но не в начальных".

Литовка, который преподает в университете, говорит, что большая часть обучения проходит дистанционно, но в отдельных группах или, по крайней мере, для первокурсников делается все, чтобы те могли познакомиться с университетом. Правда, студентов такое обучение не устраивает, и ситуация может измениться.

"Не исключено, что будут изменения, поскольку большинство студентов недовольны дистанционным обучением и ходят разговоры о том, что студенты могут потребовать возмещение оплаты за обучение. Чтобы этого не произошло, уделяется внимание расширению контактного обучения", - говорит Б. Квятек.

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