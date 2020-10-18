В Литве за минувшие сутки установлено 252 новых случая коронавируса

ru.DELFI.lt

Foto: Zuma Press / Scanpix

В Литве за последние сутки было выявлено 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19 и 113 летальных исходов.

Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19 и 113 случаев смерти. По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 18 октября: Количество подтвержденных случаев у конкретных людей: 7521 Все еще болеют: 4276

Количество новых подтвержденных COVID-19: 252

Количество смертей от коронавируса: 113

Умерли по другим причинам: 35

Количество выздоровевших: 3097

В изоляции: 33 466 С 1 июня зарегистрировано 349 привозных случаев. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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