Всего в стране зарегистрирован 7521 случай COVID-19 и 113 случаев смерти.
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 18 октября:
Количество подтвержденных случаев у конкретных людей: 7521 Все еще болеют: 4276
Количество новых подтвержденных COVID-19: 252
Количество смертей от коронавируса: 113
Умерли по другим причинам: 35
Количество выздоровевших: 3097
В изоляции: 33 466
С 1 июня зарегистрировано 349 привозных случаев.
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