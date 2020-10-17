ДТП произошло около 19 ч. на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Геросёс Вильтес. Автомобиль VW врезался в Mazda. По предварительным данным, водитель VW выехал на перекресток на красный свет.
Очевидцы рассказали, что из VW вышел водитель, крикнул водителю Mazda - куда ты едешь, и стал убегать.
Беглеца поймал находившийся неподалеку мужчина и вернул на место происшествия. Полиция выяснила, что виновник ДТП - гражданин Украины, он был пьян - 1,30 промилле.
На место происшествия приезжала и скорая, поскольку в Mazda были двое детей, к счастью, они не пострадали.
Ведется расследование.
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