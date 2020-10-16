Науседа: если не будем соблюдать меры безопасности - карантина не избежать

В связи с тем, что в Литве стремительно растет число новых случаев коронавируса, президент Гитанас Науседа призываеть общество соблюдать все требования безопасности и предупреждает, что, если ситуация выйдет из-под контроля, придется вернуться к жестким карантинным ограничениям.

"По сути есть два пути: первый путь - стараться максимально тестировать, отслеживать очаги, пути вируса и изолировать связанных с этим людей. Второй путь - если первый путь уже не годится и число заболеваний заметно выросло, то второй путь - прекращать работу кафе, баров, других учреждений, и таким образом, введя всеобщий карантин, пытаться обуздать процесс распространения вируса", - сказал президент.

Он подчеркнул, что первый путь более приемлем для Литвы и чреват меньшими убытками для экономики и социальной жизни, однако предупредил, что эпидемиологическая ситуация "на грани", преступив которую отследить очаги будет уже невозможно.

Президент призывает соблюдать все меры безопасности и дисциплину, то есть соблюдать дистанцию, носить маски и другие средства защиты, "вести себя ответственно, чтобы общество могло жить стабильно и контроль над ситуацией не выскользнул у нас из рук".

Собирается посетить эпидемиологов НЦОЗ

На следующей неделе Г. Науседа собирается посетить Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и встретиться с эпидемиологами, которым "нелегко, которые испытывают огромное напряжение и стараются сделать в этой ситуации наилучшим образом все, что они могут".

Вместе с тем он сказал, что понимает усталость общества из-за ограничений, а также призвал еще потерпеть, чтобы Литву не настигла участь других государств, где вторая волна коронавируса оказалась еще сильнее.

"Мне очень хорошо понятна усталость общества, я разговаривал во время этого заседания Европейского совета с руководителями практически всех стран, узнал о ситуации в разных странах. Хотя мы признаем нашу ситуацию, статистика пугает, но ситуация в некоторых других странах еще хуже. Это я не для того, чтобы кого-то успокоить, наоборот - чтобы предупредить, что ситуация может еще больше осложниться, если мы не станем соблюдать определенные требования", - подчеркнул президент.

"Поэтому, несмотря на усталость от коронавируса, которая накапливается, давайте скажем друг другу, близким, что то, что сейчас происходит - очень серьезно. И чем больше мы сосредоточимся сейчас, тем больших убытков мы избежим в будущем. Поэтому мы должны еще раз сосредоточиться, напрячь всю свою волю, чтобы выйти из этого кризиса", - призвал он.

В Литве двое суток подряд фиксируется рекордно большое число заболеваний коронавирусом: в четверг стало известно о 255 новых случаях, в пятницу - о 281 случае. За двое суток от ковида умерли три человека.

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