Профессор Станкунас: возможно, останется лишь один выход – карантин

За последние сути в Литве зафиксировали 281 новый случай коронавируса. Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас, сказал, что в будущем количество случаев заболевания будет только расти. Он не исключил, что Литва может оказаться в таком положении, что объявление карантина будет единственным выходом.

"Я не вижу предпосылок для снижения кривой в ближайшем будущем. Наоборот – думаю, ожидается рост", – писал профессор в фейсбуке.

Он заметил, что предпринятые меры немного снижают масштабы распространения болезни, но рост числа случаев показывает, что их недостаточно.

"Мы должны согласиться с тем, что действующие меры (может) и снижают уровень распространения болезни в обществе, но они недостаточно эффективны для достижения существенного результата. Может быть, у нас останется только один выход - закрыть все, как это было весной. У многих стран было такое повторение карантина/ или сейчас наблюдается, поэтому не надо думать, что Литва исключительная. Но я все же думаю, что еще есть время и меры для того, чтобы этого можно было избежать", – сказал Станкунас.

"При введении новых ограничений надо опираться на a) глубокий анализ всех наших эпидемиологов; б) Интенсивные исследования во всем мире; и в) сплочение литовских экспертов.

Это значит, надо не смотреть, что скажет Станкунас, Чаплинскас, Касюлявичюс. А согнать их и еще как минимум 10 других в одну комнату, закрыть, как в Средние века закрывали кардиналов во время конклава и не выпускать, пока не договорятся об основных решениях. Среди нас нет ни гениев, ни спасателей, которые могут принести супер успешный рецепт. Только сплочение позволит принять подходящее решение", – сказал профессор.

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