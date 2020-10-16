Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Литва выбирает: неожиданные сюрпризы первого тура и возможные варианты коалиций обсуждаем с политологом Виргисом Валентинавичюсом
- Новый антирекорд коронавируса: Вильнюс ждут серьезные дела
- Ультиматум Лукашенко: в случае невыполнения требований Тихановская грозит последствиями
- Методика бойкота есть, а самого бойкота может и не быть: каковы перспективы попадания электричества БелАЭС в Литву
- Волки, медведи… Кто еще пугает жителей литовских деревень
- Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя переехала из Беларуси в Литву. Встречаем именитую спортсменку “Без маски”.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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