"Delfi Главное": что в бюджете, выборы, отопительный сезон, бойкот БелАЭС, ультиматум Лукашенко и кто пугает жителей Литвы? "Без маски": Александра Герасиманя - самая известная белорусская пловчиха, которая переехала в Литву

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

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