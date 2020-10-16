Президент Литвы: отравление Навального происходило не без ведома Кремля

Большинство признаков указывают на то, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный не мог быть отравлен без ведения или вмешательства Кремля, поэтому необходимо реагировать санкциями, заявил в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в заседании Совета руководителей Евросоюза.

"Все прекрасно осознают, что большинство признаков, а конкретно – задержка с оказанием медицинской помощи, отказ в предоставлении информации близким, препятствия, созданные для перевода Навального в Берлин, и прочие признаки, наконец, само происхождение и природа "Новичка", свидетельствуют о том, что это не могло произойти без ведома или вмешательства Кремля", – отметил Науседа в присланном BNS комментарии.

В четверг и пятницу он участвует в саммите ЕС в Брюсселе, где также обсуждается и вопрос отношений с Россией.

По словам Науседы, все признаки свидетельствуют о потребности принятия политических мер – санкций, чтобы обратить внимание Кремля.

"Все эти признаки свидетельствуют о том, что мы должны прибегнуть к политическим мерам, и я надеюсь, что сегодня речь пойдет о том, что с помощью санкций мы сможем добиться внимания российских властей к тому, что к ситуации совершенно нельзя относиться терпимо, что отравление людей становится обычной практикой, и что это стремление запугать других лидеров оппозиции", – сказал руководитель Литвы.

Ранее на этой неделе Евросоюз объявил в связи с отравлением Навального санкции в отношении директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко.

Санкции также вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. С четверга им запрещено прибывать в ЕС, заморожено имущество упомянутых лиц, находящееся в ЕС.

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