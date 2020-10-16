Белорусская пловчиха в Вильнюсе консолидирует поддержку спортсменов своей страны

Белорусская пловчиха Александра Герасименя в Вильнюсе стремиться сплотить поддержку в адрес спортсменов, пострадавших от репрессий минского режима, она также пытается обратить внимание международной общественности на осуществляемую расправу над атлетами.

Мировая чемпионка, обладательница серебряной и бронзовой олимпийских медалей, завершившая карьеру еще в августе, создала Белорусский Фонд спортивной солидарности. Как сказал BNS координатор фонда Александр Апейкин, А. Герасименя прибыла в Вильнюс неделю назад и уже встретилась с несколькими спортивными организациями, включая и руководство Литовского национального олимпийского комитета.

"Нашей основной задачей будет предоставление финансовой, психологической, логистической и прочей помощи белорусским атлетам, которые пострадали от рук режима. Мы хотели бы усилить сотрудничество с международными организациями и спортивными федерациями, с тем, чтобы обеспечить внесение ситуации с правами человека в Беларуси в европейскую и мировую повестку работы", – цитируются в пресс-релизе слова А. Герасимени.

"Моя роль будет заключаться в координации всех аспектов деятельности фонда, от сбора пожертвований до коммуникации с международными организациями", – подчеркнула руководитель фонда.

А. Апейкин сказал BNS, что спортивная общественность активно вовлечена в проходящие в Беларуси протесты и более 850 бывших и нынешних спортсменов распространили открытое обращение с требованием новых выборов, прекращения насилия, ответственности виновных.

"После этого спортсменов сразу начали разгонять, а спортсменов, которые участвовали в мирных акциях, сажали в тюрьму. Соответственно мы не могли на это всё спокойно смотреть, и создали Белорусский фонд спортивной солидарности", – рассказал А. Апейкин.

Он также сказал, что различную помощь уже получили около 20 атлетов, а фонд также будет требовать ответственности руководителей белорусских спортивных организаций, поддержавших репрессии против атлетов.

"Целью фонда является защита спортсменов, поддержка спортсменов, которые потеряли работу, которые не могут сейчас полноценно тренироваться, но хотят приступать к действиям. С другой стороны, это привлечение к ответственности белорусских спортивный властей, которые участвовали в репрессиях спортсменов", – добавил координатор фонда.

Представители фонда также надеются на поддержку литовских спортивных организаций и на посредничество в сотрудничестве с западным спортивным сообществом.

"Мы благодарим литовскую сторону за то, что открыли границы, за то, что поддерживаете сейчас белорусский народ. Соответственно это касается и спорта потому, что сейчас очень много спортсменов участвуют в протесте, потом у них возникают проблемы с правоохранительными органами, людей сажают, разгоняют и так далее. Здесь просто относительно спокойно, что бы можно было заниматься деятельностью по открытой поддержке белорусских спортсменов, по коммуникации с Международным олимпийским комитетом, другими спортивными организациями", – акцентировал он.

Он отметил важность проявления солидарности литовских спортсменов с белорусскими.

"Это может быть какое-то совместное заявление, и какой-то сигнал поддержки, белорусских спортсменов – может видеообращения, акции поддержки. Потому что белорусские спортсмены сейчас демонстрируют настоящее гражданское мужество. Сейчас то, чего мы желаем, и то. что нужно, именно солидарность", – сказал координатор фонда.

По словам А. Апейкина, сейчас из-за участия в протестах задержано более десятка спортсменов, среди них игравшая более десяти лет в Литве баскетболистка Елена Левченко, которая также играла и в NBA. Также задержаны два представителя тайского бокса и другие. По его словам, с ответственных постов в федерациях смещена и представительница лыжного фристайла Александра Рамановская, многие представители легкой атлетики, дзюдо и других видов спорта.

Координатор фонда отмечает, что муж А. Герасимени, являющийся активно выступающим членом национальной сборной по плаванью Евгений Цуркин также столкнулся с проблемами, однако все еще остается в Беларуси.

"Скорее всего, те, кто может поменять федерацию, они будут менять федерацию, а по поводу тех, кто не сможет поменять, например, флаг или федерацию, мы будем просить Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы они могли выступать под олимпийским флагом. Ситуация такая, что МОК, возможно, вообще запретит Беларуси выступать под своим флагом из-за всей этой ситуации, как санкции" – рассуждал А. Апейкин.

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