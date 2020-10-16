Глава Минздрава Литвы не отрицает, что в Литве возможен чешский сценарий

После нового антирекорда министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в передаче "День на Delfi" сказал, что количество больных будет неизбежно расти. По его словам, возможна и такая ситуация, что каждый день будут регистрировать по несколько сотен новых случаев.

"Может быть и такое, это реально. Посмотрите на Чехию, где количество больных драматически увеличилось. Поскольку болезнь распространяется, количество больных будет расти. Чего мы не знаем, так это где будет больше всего случаев заболевания, и какую часть от больных будут составлять люди из группы риска", – сказал министр.

По его словам, в конце лета и в начале осени вирус больше всего распространялся среди молодых людей, для которых он серьезной опасности не представляет.

"Если люди старшего возраста будут беречь себя, то рост числа новых случаев не будет представлять какую-то катастрофу. Но если будут болеть люди из группы риска, то система здравоохранения будет перегружена и людям, нуждающимся в помощи врачей, будет сложно попасть в больницы и поликлиники. Это вызовет всевозможные последствия, чего не хотелось бы", – сказал Верига.

По его словам, в последнее время растет уровень смертности от коронавируса - это признак того, что болезнь распространилась там, где находится много людей из группы риска - в больницах и домах опеки.

"Если в этих учреждениях не будут справляться с ситуацией, то будут такие очаги как Блинструбишкяй и другие подобные учреждения. Тогда смертность будет выше", – сказал министр.

По его словам, в среду в больницах было занято 38% коек, ситуация остается под контролем.

"Ситуация пока точно не критическая, поэтому нет жестких мер в национальном масштабе, ведь система пока функционирует", – сказал Верига.

На вопрос, какие ограничения могут быть 1 ноября или на Рождество, Верига сказал, что пока не планируют ограничивать перемещение между городами, но более жесткие меры будут приняты там, где вирус распространяется особенно широко.

"Разве что там, где будет локальный карантин, там могут быть более жесткие меры. Но пока мы об этом не говорили", – сказал министр.

"Какого-то особого плана на Рождество нет, все будет зависеть от ситуации. Если где-то будет локальный карантин, то попросят туда не ездить, не собираться вместе, но это необязательно будет по всей Литве. До Рождества еще долго, может многое произойти, все не предусмотришь", – прибавил министр.

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