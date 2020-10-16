В больницах Литвы с COVID-19 находятся 199 человек, 19 из них – в реанимации

BNS ru.DELFI.lt

В литовских больницах на лечении находятся 199 пациентов с COVID-19, девятнадцать из них – в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

80 пациентам требуется кислород, девять находятся на искусственной вентиляции легких. В целом в литовских больницах 17 400 койко-мест, из них заняты 10 900, из 634 мест в реанимации заняты 365. Заняты 190 койко-мест из 573 с искусственной вентиляцией, из 5500 мест с кислородными масками заняты 2036. В общей сложности в Литве заражение COVID-19 выявлено у 7041 человека, продолжают болеть 3862, выздоровели – 3035, от вируса скончались 112 человек. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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