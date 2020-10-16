Этот запрет будет действовать до 25 декабря.
Это делается для того, чтобы защитить от браконьеров идущих на нерест лососевых.
Департамент охраны окружающей среды утверждает, что повысил готовность сил и призвал присоединиться к этой инициативе сотрудников полиции, Службы охраны госграницы Литвы, Службы общественной безопасности и прочих должностных лиц.
За незаконную ловлю лосося и кумжи предусмотрен штраф до 550 евро с конфискацией приспособлений для ловли, также применяется базовая расценка расчета ущерба в 970 евро.
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