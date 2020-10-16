В Литве введен запрет на отлов лосося и кумжи

С пятницы в Литве запрещена лимитированная до этого ловля лосося и кумжи, сообщил Департамент охраны окружающей среды.

Этот запрет будет действовать до 25 декабря.

Это делается для того, чтобы защитить от браконьеров идущих на нерест лососевых.

Департамент охраны окружающей среды утверждает, что повысил готовность сил и призвал присоединиться к этой инициативе сотрудников полиции, Службы охраны госграницы Литвы, Службы общественной безопасности и прочих должностных лиц.

За незаконную ловлю лосося и кумжи предусмотрен штраф до 550 евро с конфискацией приспособлений для ловли, также применяется базовая расценка расчета ущерба в 970 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!