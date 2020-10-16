Предвыборная кампания второго тура: одни запрещают негатив, другим тексты пишут конкуренты

Лидеры двух парламентских партий, получивших больше всего голосов на выборах, перед вторым туром придерживаются разных стратегий. Лидер Союза отечества - Христианских демократов Литвы Габриэлюс ландсбергис сказал, что партия решила запрещать любого рода негативную рекламную кампанию. Между тем председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что им не надо было выбирать стратегию. По его словам, консерваторы со своими либеральными идеями делают всю работу за "крестьян".

Карбаускис сказал, что партия ничего нового перед вторым туром не предпринимает. Он обратил внимание на то, что главное для них - чтобы на второй тур пришло как можно больше избирателей, которые, по его убеждениям, будут голосовать за правоцентристские партии.

"Стратегия та же. Мы хотим продолжать работу да и выборы не завершились, они продолжаются. Каким будет правящее большинство – правоцентристским, или консерваторов и либералов, – еще не известно. Это и они понимают, поскольку считать умеют. Оппозиция сейчас надеется, что на выборы придет не больше избирателей, чем во время первого тура (...), поэтому наша цель - просить людей прийти на выборы", – сказал Карбаускис.

Перед первым туром Карбаускис неоднократно говорил, что если жители будут голосовать за социал-демократов, то их голоса заберут консерваторы. Перед вторым туром он рассказал об еще одном косвенном способе голосования за консерваторов. Политик утверждает, что те, кто в воскресенье не придет на выборы, поддержат консерваторов и дадут им возможность формировать правящее большинство. Он заметил, что невысокая активность на руку консерваторам.

"Нам не надо агитировать. Мы просто должны объяснить, что при низкой активности к власти придут консерваторы. Если большинство этого хочет, так и будет. Но мы знаем, что большинство этого не хочет", – сказал Карбаускис.

Лидер "крестьян" также сказал, что за них предвыборную кампанию делают сами консерваторы своими либеральными идеями.

"Они сами готовят нам материалы для выборов. Тут мы сами их будем цитировать, и это не будет ни унижением, ни еще чем-то. Мы только представим их же цитаты, то, что было сказано после выборов", – сказал Карбаускис.

Ландсбергис сказал, что партия приняла решение запрещать любой негатив в адрес оппонентов, включая "крестьян".

"СО-ХДЛ принял решение запрещать любой негатив в адрес оппонентов. У нас есть ясные сигналы, что люди не хотят ссор, нападок и стычек. Мы в первом туре приглашали голосовать "за", а не "против". Та же стратегия будет и во втором. Мы считаем, что жители Литвы достойны уважения со стороны политиков, это касается и конкурентов, даже "крестьян", – сказал Ландсбергис.

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