Синоптики рассказали, что нас ждет в выходные

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, морось. Несмотря на толстый слой облаков, время от времени будет выглядывать солнце. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Днем будет 7-11 градусов тепла.

В субботу ночью усилится зона высокого давления. Облака будут рассеиваться неохотно. Придет холодная масса воздуха, поэтому температура снизится до 1-6 градусов тепла, ожидаются заморозки до 0-5 градусов.

В субботу днем зона высокого давления уйдет. Будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается. Над страной соберется масса холодного воздуха, днем будет всего 6-10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачность понемногу уйдет, только утром из-за приближения циклона и атмосферного фронта, начиная с запада облачность снова начнет расти, пойдут дожди. На заре температура опустится до 1-6 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-5 градусов мороза. Утром воздух начнет прогреваться, однако на взморье усилится ветер.

Днем над страной пройдет атмосферный фронт. Большую часть дня будет пасмурно, во многих районах пойдут дожди, только вечером, начиная с запада, осадки прекратятся, выглянет солнце. Будет дуть сильный ветер, местами его порывы достигнут 15-17 м/с. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В понедельник погоду обусловит циклон. Ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди, местами крупинки снега. Будет дуть сильный западный ветер. Ночью температура опустится до 2-6, на взморье будет 7-9 градусов тепла, днем ожидается 6-11 градусов.

Во вторник усилится зона высокого давления, поэтому небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью еще будет дуть сильный ветер, днем он успокоится. Ночью будет 2-6, на взморье 7-9 градусов выше нуля, днем 8-12 градусов.

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