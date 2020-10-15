Значительно похолодает, по ночам прогнозируют заморозки

Дожди, которые шли в начале недели, прекратились, однако идет значительное похолодание.

Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, в ночь на пятницу местами ожидаются заморозки.

"В пятницу ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градуса мороза. Прохладным будет и день - 7–11 градусов. Местами пройдут небольшие дожди", – указали синоптики. Еще прохладнее будет в ночь на субботу, местами ожидается -5 градусов.

"В субботу ночью будет 0–5 градусов мороза, местами ожидается 1–5 градусов тепла. Днем в субботу будет всего 6–10 градусов, погода будет спокойной, время от времени будет выглядывать солнце", – пишет meteo.lt.

По словам синоптиков, немного теплее будет днем в воскресенье, однако ночью сохраняется опасность заморозков.

"В воскресенье утром на западе будет облачно, поэтому вероятность заморозков выше в Центральной и Восточной Литве. Днем усилится ветер, будет 7–12 градусов", – сообщают синоптики.

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