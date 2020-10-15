Кубилюс прогнозирует тяжелое похмелье: придется туго затягивать пояса

В среду правительство Литвы одобрило проект бюджета на следующий год, его представят на рассмотрение парламента. Однако принимать бюджет будет новый парламент. Член ЕП, бывший глава литовских консерваторов Андрюс Кубилюс назвал этот бюджет "тяжелым похмельем". Он отмечает, что его придется пережить не только будущей власти, но и всей Литве.

"Когда как следует празднуешь, наутро бывает плохо. Тогда, проснувшись, думаешь – и зачем надо было вчера так безответственно праздновать", – так охарактеризовал Кубилюс принятие бюджета в среду.

"Иначе это не назовешь, только "бюджетом тяжелого похмелья". Вместе с выборами закончились полгода неконтролируемого и нерационального разбрасывания денег, "пир во время чумы" закончился, завершилась и одна из самых дорогих в истории Литвы предвыборная компания одной правящей партии (за государственные деньги). Пришел понедельник, а с ним тяжелое похмелье", – писал политик в фейсбуке.

Он сказал, что от этого "похмелья" голова будет болеть не у нынешнего премьера Саулюса Сквернялиса, а у будущего главы правительства.

"Однако данные Минфина бесспорны – похмелье это такое дело, что их не избежать и последствия не изменить – как ни старайся, сколько таблеток не пей, голова все равно будет болеть", – писал представитель консерваторов.

Он напомнил, что во время пандемии правящие смело брали в долг и "бросались деньгами".

Кубилюс писал, что он рад одному - что экономике страны удалось неплохо выдержать первую волну пандемии.

"Но непонятно, благодаря живучести нашей экономики, или потому что власти, не думая, разбрасывались деньгами, которые надо кому-то возвращать", – удивлялся он.

"На самом ли деле надо было столько тратить, столько брать в долг и на столько увеличивать дефицит бюджета, ведь, мне кажется, наша экономика показала свою живучесть, чего заранее никто не мог прогнозировать. Это важный вопрос, но его должны оценить эксперты в будущем. Не парламентарии, а настоящие эксперты, поскольку каждый кризис - хороший урок на будущее", – писал он.

Кубилюс пытался ответить на вопрос, насколько тяжелым будет "похмелье".

"Во-первых, надо запомнить несколько цифр, которые правительство назвало при утверждении бюджета на 2021 год. До сих пор хотя правительство в одностороннем порядке и не по Конституции, увеличивало разные расходы, но избегало включать это в бюджет на этот год, поэтому некоторые цифры, о которых мы могли лишь гадать, сейчас выяснились", – писал политик.

По его словам, только из проекта бюджета на будущий год выясняется, что госдолг с 35% ВВП (в 2019 г.) увеличился до 45.6 %, а в 2021 г. увеличится до 50.3%.

"И это уже неизбежный процесс, поскольку дефицит бюджета в этом году вырос на 8.8%, а в следующем правительство планирует уменьшить его до 5%. Дефицит - это такое дело, когда расходы превышают полученные доходы, а эту разницу погашают за счет кредитов. Поэтому в следующем году правительство предусмотрело дефицит бюджета в размере 5%, поэтому можно предугадать и рост долга", – сказал он.

Кубилюс сказал, что и такое будущее можно планировать, но похмелье все равно будет тяжелым. И, возможно, придется туже затянуть пояса. Это "подарок" нынешнего правительства будущему.

"Надо отметить, что снижение дефицита бюджета с почти 9% до 5% означает значительно жесткое "затягивание поясов". Исходя из своего опыта могу сказать, что во время кризиса 2008–2012 года наши усилия за год уменьшить дефицит на 3% были болезненными и для людей и для политиков. Поэтому бюджет этой власти - это не только бюджет "тяжелого похмелья", но и такой бюджет, который власти запланировали для будущего правительства, чтобы ей самой после поражения на выборах его не пришлось осуществлять", – писал лидер СО-ХДЛ.

Он заметил, что безболезненно дефицит можно увеличить., когда чудесным образом растут доходы.

"Но, как вы знаете, такое бывает только в сказках. Можно и иным способом – чудесным образом и радикально снизить госрасходы щедро увеличенные бывшим правительством. Исходя из опыта, могу сказать, что у нас в реальной жизни такие чудеса случаются редко", – поделился прогнозами Кубилюс.

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