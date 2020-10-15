В Клайпеде рассмотрят вопрос о возвращении коронавирусных ограничений. В реанимации увеличилось число больных COVID-19

В Литве зафиксирован новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заболели 255 человек. В Клайпеде выявляются зараженные в школах. По новейшей информации, которой располагает Atvira Klaipėda, COVID-19 подтвержден у ученика гимназии "Жалякальне".

Реагируя на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, власти города будут решать, как замедлить распространение инфекции. Сегодня, 15 октября, отвечая на запрос журналиста, завотделом здравоохранения Роже Перминене сообщила, что в пятницу в Клайпеде состоится совещание, на котором будет решаться, следует ли вводить ограничения, которые затронут общественные места.

По неофициальной информации, речь пойдет об ограничениях работы кафе, баров, ресторанов, тренажерных залов и ночных клубов. Также будет рассмотрен вопрос о переводе учеников всех школ на домашнее обучение.

Ответы на вопрос о том, ужесточат ли действующий порядок, обещают предоставить в ходе открытой пресс-конференции – она состоится в пятницу, 16 октября, в 12.00.

Ситуация в больнице

По последним данным, полученным из Клайпедской университетской больницы, в инфекционном корпусе медучреждения лежат 18 пациентов, больных коронавирусом.

Шесть пациентов получают кислородную терапию, их состояние оценивается как удовлетворительное. Четыре пациента находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 15 октября в настоящий момент в Клайпеде коронавирусом болеют 132 человека.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!