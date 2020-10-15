В этом году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, 25 числа.
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В последнее воскресенье октября Литва переходит на зимнее время - стрелки часов переводим на час назад. Это значит, что спать сможем на час дольше, но вечером будет раньше темнеть.
В этом году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, 25 числа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!