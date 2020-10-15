Минздрав Литвы: будут изменены критерии заключения о выздоровлении от коронавируса

В ближайшее время планируется изменить критерии, на основании которых люди будут считаться выздоровевшими от коронавируса, говорит вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене.

По ее словам, теперь выздоровевшим от коронавируса (если болезнь протекала в легкой форме) будет считаться человек, если с начала заболевания прошло 10 дней, это должен будет подтвердить врач.

"Сам факт выздоровления должен будет констатировать семейный врач или лечащие пациента врачи", - сказала в четверг К. Гаруолене журналистам.

"Не нужно будет делать анализы - по прошествии определенного времени с начала заболевания можно будет считать, что человек здоров и может вернуться к обычной жизни", - добавила она.

По словам вице-министра, критерии меняются с учетом рекомендаций ученых и практики других стран.

Сейчас выздоровевшим считается человек, результаты двух тестов которого по прошествии 14 дней с начала заболевания являются отрицательными.

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