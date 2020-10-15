В спецпунктах в Литве будет разрешено голосовать и находящимся в самоизоляции

Министерство здравоохранения Литвы позволит находящимся в самоизоляции голосовать во втором туре выборов в специальных мобильных пунктах в шести самоуправлениях.

По сообщению министерства, это уже согласовано с Главной избирательной комиссией (ГИК).

"С 19 по 22 октября министерство разрешит находящимся в изоляции в порядке исключения и с соблюдением всех требований гигиены и безопасности (обязательно ношение личных средств защиты – маски, респираторов и прочего; прибыть на автомобиле к месту голосования сможет только один человек, есть и другие требования) на время до 2 часов покинуть место изоляции для голосования в специально оборудованных для этого местах для голосования", – сообщил BNS в четверг в министерстве.

Министерство акцентирует, что можно будет голосовать, только не выходя из автомобиля.

"Такие мобильные места для голосования должны появиться в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и в Расейнском районе. Об этом заботится ГИК при сотрудничестве с муниципалитетами", – сказано в ответе BNS.

Между тем, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что не всем находящимся в изоляции будет разрешено покинуть место изоляции.

"Если мы говорим о людях, которые прибыли откуда-то, и изолировались не по причине болезни, не по причине контакта высокого риска, то не должно быть каких-то проблем, поскольку это не создает дополнительной угрозы и для тех, кто будет принимать голоса. Конечно, при использовании определенных защитных мер. Таких пунктов будет несколько, и не в одном городе. Об этом, я полагаю, мы договорились", – сказал Верига журналистам в сейме в четверг.

По его словам, ГИК получит точную информацию о причине изоляции человека, и о том, предоставляется ли ему право покинуть место изоляции.

Во время первого тура голосования подобный пункт учреждало Вильнюсское самоуправление, однако министерство и эпидемиологи не разрешили голосовать в нем людям, находящимся в изоляции, указав, что для этого требуются изменения в правовых актах, кроме того, такой пункт не был приспособлен для подобной работы.

Во время первого тура парламентских выборов некоторые избиратели, находящиеся в изоляции, не дождались членов избирательных комиссий, которые должны были прибыть к ним на дом, также были и те, кто не получил право голосовать, потому что они были вынуждены изолироваться уже после того, как закончился срок регистрации для голосования на дому.

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