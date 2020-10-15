После экзекуции в Лаздияй задержаны четверо подозреваемых

В понедельник СМИ сообщали о жестокой экзекуции над мужчиной в Лаздияй. Полиция оперативно задержала четырех подозреваемых, которые избили женщину и ребенка и подожгли мужчину. Пострадавший известен полиции - он не раз был задержан за контрабанду сигарет. Полиция пока не сообщает о мотивах преступления.

Преступление было совершено 12 октября, в 13 ч., в Лаздияй. В полицию сообщили, что в дом ворвались трое мужчин в масках, связали женщину (1984 г.р.), несовершеннолетнюю девочку (2007 г.р.) и мужчину (1977 г.р.) и угрожая предметом похожим на пистолет, требовали денег, забрали золотые украшения и 200 евро.

Люди в масках закрыли мужчину в ванной и подожгли. Пострадавший Гедрюс Вилчинскас ранее попадал в поле зрения полиции, поскольку занимался контрабандой сигарет. Он доставлен в больницу. Женщина и ребенок к медикам не обращались.

Через сутки полиция задержала первого подозреваемого. Он был задержан в окрестностях Вильнюса. В четверг полиция сообщила, что задержаны четверо подозреваемых.

"Состояние пострадавшего очень серьезное. Утром во вторник одного подозреваемого задержали в окрестностях Вильнюса. Это ранее судимый 28-летний мужчина. Он был судим за грабежи, мошенничество, нарушение общественного порядка. В 13 ч., того же дня задержан и второй подозреваемый. Около 15 ч. задержали третьего участника экзекуции. Полиции помогали и польские пограничники, поскольку преступление было совершено у границы. В среду был задержан четвертый подозреваемый. Он ранее не был судим", – сказал глава ГКП Алитусского округа Альвидас Юргелявичюс.

Двоих подозреваемых суд разрешил взять под стражу на три месяца. Другим двоим суд назначит меру пресечения сегодня.

28-летнего подозревают в организации нападения. Трое других - 20–26 лет - исполнители. Подозреваемые - жители Вильнюсского округа.

По словам Юргелявичюса, пострадавшего еще не опрашивали, врачи говорят, что его жизни угрожает опасность. Исполнители, по данным полиции, хорошо продумали свои действия. Они приехали на автомобиле, привезли горючую смесь, другие вещи, которые им нужны были для совершения преступления. Предполагают, что поджог был крайней мерой экзекуции.

Юргелявичюс сказал, что логику преступления отследить сложно. Агрессоры ворвались в дом, где находилась женщина и ребенок, связали их и ждали возвращения мужчины.

Юргелявичюс заметил, что за 15 лет его службы он впервые сталкивается с таким преступлением. Автомобиль после совершения преступления подозреваемые оставили на площадке рядом с домом. Благодаря этому их и удалось выявить.

Полиция выясняет мотивы преступления.

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