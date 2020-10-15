Премьер Литвы оценил борьбу с коронавирусом: некоторые муниципалитеты смотрятся очень плохо

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что муниципалитеты сами должны принимать решительные меры для управления ситуацией в связи с распространением коронавируса, а некоторые из них смотрятся очень плохо.

"Хотелось бы, чтобы муниципалитеты продемонстрировали лидерство, не только, чтобы заглядывали в глаза Аурелиюсу Вериге и правительству, чтобы узнать, что предпринять. Мы видим, что ситуация меняется во всей Европе, какие меры там принимают, вводят режим чрезвычайного положения, во Франции даже комендантский час", – сказал премьер в интервью Žinių radijаs.

"Сейчас муниципалитеты могут продемонстрировать свои способности. Но мы видим, что Расейнскуй, Радвилишкский муниципалитеты в некотором смысле смотрятся очень плохо, безнадежно. Поэтому не хотелось бы, чтобы и в Вильнюсе пришлось принимать такие решения", – прибавил премьер.

Напомним, что в Расейнском районе на две недели был введен карантин, когда уровень заболевания составил 1100 на 100 000 жителей.

Уровень заболеваемости растет и в столице, Национальный центр общественного здравоохранения даже призвал Вильнюсский муниципалитет принять некоторые меры - ограничить время работы баров и кафе, а также временно ограничить деятельность в закрытых помещениях.

Глава администрации мэрии Повилас Подярскис сказал, что эти рекомендации оценят, но "поспешные" решения приниматься не будут.

"Но ведь Вильнюс - наша столица, где живет больше всего людей, (...) все рекомендации представлены, но осуществят их или нет... В данном случае для принятия мер нужны решения администрации муниципалитета и горсовета. Пока не будет обращения в Минздрав, не будет никаких радикальных решений", – сказал премьер.

Он повторил, что ситуация с коронавирусом во всей стране находится под контролем, но если она будет быстро ухудшаться, то предпримут более радикальные меры.

"Пока мы видим, что еще можем говорить - очагами управляем, новые случаи отслеживаем, но ситуация может изменится, (...) если не сможем отслеживать, если распространение будет не только в очагах, придется применять другие меры", – сказал глава правительства.

Он упомянул, что правительство в любой момент может принять решение об ограничении времени работы баров, но нужно ли такое решение, если этот вопрос муниципалитет может обсудить с бизнесом.

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