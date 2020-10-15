Глава Минздрава Литвы об ухудшении ситуации в Вильнюсе: ждут серьезные дела

В среду Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что до 12 ч. в Вильнюсе зафиксировано 98 положительных случаев COVID-19. Эти случаи появятся в сегодняшней статистике. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в четверг утром сказал Delfi, что пока не знает, будет ли сегодня рекордное количество больных, а что касается столицы, заметил, что "Вильнюс ждут серьезные дела".

"Пока все случаи попадают в статистику, проходит какое-то время, ведь их проверяют. Мы примерно сутки работает над статистикой новых случаев. До этого своеобразного рекорда в Вильнюсе было много случаев. Вильнюсский отдел НЦОЗ общался с муниципалитетом, представил рекомендации. Я не сомневаюсь, что разговор продолжат и на этот раз", – сказал Верига.

Министр заметил, что сейчас одна из основных задач в Вильнюсе - тестирование. Второе – контроль за деятельностью медучреждений. "Вильнюс ждут серьезные дела", – сказал он Delfi.

Delfi напоминает, что НЦОЗ рекомендовал муниципалитету ограничить время работы клубов и баров, а также временно ограничить некоторую деятельность, однако представители муниципалитета сказали, что не будут с этим спешить. Если ситуация ухудшится, можно ли будет принимать решения без одобрения муниципалитета?

"Можно, если это вопрос одного муниципалитета. Но что касается локальных мер, например локального карантина, то для этого должны обращаться сам муниципалитет и Минздрав. Минздрав и министр сам не может что-то предпринять, – сказал Верига. – Я надеюсь, что министерство услышит и оценит ситуацию".

По его словам, правительство без одобрения муниципалитета может объявлять локальный карантин, если решается вопрос не одного, а нескольких муниципалитетов.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис в среду сказал, что всем надо учится жить с новой реальностью – существующим рядом вирусом.

"Мы не планируем принимать решения в спешке. Оценим содержание документа, обоснованность обвинений в адрес мест развлечения. Если есть основания, тогда будут данные по количеству заболевших. (…) Я смотрю на кафе, внутри которых и на улице сидят люди. Внутри сидят в масках – кто общается, соблюдают дистанцию. Там распространяется вирус? Их надо закрыть? Надо быть справедливыми, это не причина распространения вируса. Надо все внимательно рассмотреть, и взвесить", – сказал Delfi Подярскис.

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