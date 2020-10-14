Тихановская открыла новый учебный год в ЕГУ: "Вы всегда будете востребованы в новой Беларуси"

В среду состоялась торжественная церемония открытия нового учебного года Европейского гуманитарного университета (ЕГУ). В ней приняли участие студенты-первокурсники, ректор и президент университета, вице-министр иностранный дел Литвы Далюс Чеколис, а также специальный гость – Светлана Тихановская.

"Наш университет формирует новую элиту Беларуси", - сказал ректор ЕГУ Сергей Игнатов, поздравляя студентов и гостей с началом учебного года.

"Мы начинаем этот год с великим сожалением и волнением из-за событий, которые происходят в Беларуси. Мы видим нарушение фундаментальных прав и свобод граждан, задержания и насилие в отношении них <…> ЕГУ продолжает следить за ситуацией в стране и оказывает поддержку студентам, спасающимся от репрессий властей", - отмтили ведущие церемонии.

Начиная с 9 августа в Беларуси были задержаны более 14 тысяч человек, среди которых – 25 выпускников и 6 студентов ЕГУ.

Светлана Тихановская, обращаясь к студентам ЕГУ, пожелала, чтобы все смогли вернуться домой.

"Ваши знания, критическое мышление, свобода мысли всегда пригодятся в нашей стране. Выбирайте тот путь, который вам самим хочется пройти. И помните: какой бы сфере вы себя ни посвятили, вы всегда будете востребованы в новой Беларуси", - сказала С. Тихановская.

Delfi также поговорил с несколькими студентами, новый учебный год для которых в ЕГУ стал первым.

Александр, студент программы Европейское наследие, перевелся в ЕГУ из одного российского ВУЗа. Он считает, что таких знаний, как здесь, в России получить не смог бы.

"Мне здесь нравится и очень интересно. Преподаватели умеют заинтересовать студента, мотивировать что-то делать. Я вижу разницу между европейской и российской системой образования. Таких знаний, которые я получаю здесь, в России, к сожалению, не дают, - сказал Александр. – Тут привлекает перспективная и интересная программа, выдающиеся выпускники. Я понимаю, что знания здесь дают стоящие, и есть к чему стремиться", - заключил он.

Катерина – уроженка Беларуси. Она сразу знала, что будет поступать в ЕГУ.

"Я всегда интересовалась правом, да и многие говорили, что эта программа тут самая сильная. Здесь учились друзья, рассказывали, что преподаватели толковые, и знания, практические и теоретические, оказываются полезными. Есть шанс найти хорошую работу в Европе, зацепиться здесь. Может в перспективе стану юристом известным. Пока все нравится", - отмечает девушка.

На вопрос о том, как она относится к происходящему в Беларуси, девушка ответила категорично.

"Это ужасно. Беспредел, насилие против мирных белорусов, будь то молодежь или пожилые люди. Ответственные должны понести наказание. А мы не сдаемся, обязательно добьемся своего", - уверена студентка.

ЕГУ был основан в 1992 году и до 2004 года являлся частным белорусским университетом. В июле 2004 года университет был закрыт белорусскими властями. После обновления своей деятельности в Вильнюсе в 2005 году университет в изгнании постепенно стал частью академического сообщества Литвы.

Новый учебный год стал двадцать восьмым по счету в истории университета.

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