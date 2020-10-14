В Литве растет смертность от коронавируса, профессор объяснила причину

Смертность от коронавируса быстро растет. В Литве за последние сутки зафиксировано три случая смерти. 13 октября также сообщали о трех случаях смерти. Смертность увеличивается и в других странах Европы. В некоторых количество смертей самое большое за все время пандемии.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что нет данных о том, что вирус в какое-то время был менее опасным.

На данный момент в Литве коронавирус унес жизни 109 человек.

Первый случай смерти за последние сутки был зафиксирован в Каунасском округе. Скончался мужчина из возрастной группы 60-69 лет. У него были хронические заболевания. Мужчина заболел 6 октября. Эпидемиологам не удалось выяснить, где он заразился. Предполагают, что мужчина заболел во время поездки в Италию.

Коронавирус унес также жизнь жителя Вильнюсского округа (70–79 лет). Он заболел 27 сентября. Этот человек заразился в результате контакта с больным.

Третий случай смерти был зарегистрирован в Шяуляйском округе. Покойный входил в возрастную группу 80–89 лет, у него были хронические заболевания. Этот человек заболел 19 сентября. Он заразился от близкого родственника.

Во вторник сообщалось, что коронавирус унес жизни двоих людей из группы 80–89 лет, у обоих были хронические заболевания. Один из них заразился от близкого родственника, обстоятельства заражения другого неизвестны.

Неизвестны и обстоятельства заражения третьего человека, о смерти которого сообщили во вторник. Известно лишь, что он жил в Каунасском округе и входил в возрастную группу 70–79 лет, у него были хронические болезни. Этот человек заболел 12 октября.

6 октября коронавирус унес жизни 5 человек. 10 апреля коронавирус унес жизни сразу 6 человек.

Смертность растет и в других странах ЕС, например, в Польше, Чехии, Великобритании.

Литовских ученых это не удивляет, поскольку и количество больных сейчас больше, чем в весной.

"Я думаю, что высокая смертность зависит от высокого уровня заболеваемости, тут нечему удивляться. Если каждый день сообщают о более чем 100 новых случаях, понятно, что и смертность будет выше", – сказала Жвирблене.

Но неужели сейчас вирус не стал слабее? "Таких научных данных у нас нет. Были такие надежды, ведь смертей было меньше, но это было только потому, что болели в основном молодые люди. А если заболевают люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, они и болеют тяжелее, как и во время первой волны. Смертность сейчас не больше и не меньше, чем была весной", - сказала профессор.

Она не могла сказать, усиливают ли простудные заболевания влияние коронавируса: "Не знаю, есть ли такие данные. можно лишь предположить, что если есть одна инфекция, и тут начинается другая, то иммунной системе бороться бывает труднее на двух фронтах. Бывают и другие нарушения: верхних дыхательных путей, болезни легких. Конечно, с двумя вирусами бороться труднее, чем с одним, но научных данных об этом нет", - сказала Жвирблене.

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