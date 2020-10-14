В Шяуляй собака оторвала пожилой женщине руку

13 октября, в 10.40 ч., в Шяуляй, на ул. Сваёню Соду 4-ои, собака напала на пожилую женщину (1933 г.р.). Пострадавшая доставлена в больницу.

Пресс-секретарь Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене сказала Delfi, что полицию вызвали соседи, которые увидели, что овчарка таскает по участку пожилую женщину.

Выяснилось, что пожилая женщина пришла в дом своей дочери (дочь была на работе), выпустила из вольера собаку и нечаянно наступила ей на лапу. Собака пришла в бешенство – вцепилась зубами в руку женщины и оторвала ее до локтя.

Когда приехала полиция и врачи, пострадавшая сидела у дерева, обмотав культю кусками одежды. Рядом собака ела ее руку.

Полицейские попросили женщину подойти к забору, затем перенесли ее через забор и передали в руки врачей.

Закрыв собаку в вольер, полицейские искали во дворе руку пострадавшей, но нашли лишь небольшие ее фрагменты и кольцо, которое было на пальце оторванной руки.

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