Это предусмотрено в представленном министром финансов Вилюсом Шапокой в среду правительству проекте государственного бюджета на 2021 год.
Финансирование LRT рассчитывается автоматически на основании полученных государством доходов от подоходного налога и акцизов.
Гендиректор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене сказала BNS, что комментировать подробнее, на что будут потрачены дополнительные средства, можно будет после утверждения бюджета советом LRT.
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