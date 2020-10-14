В Вильнюсе за полдня – почти 100 новых случаев коронавируса: столица с ограничениями не спешит

Поскольку в Вильнюсе растет количество случаев заболевания коронавирусом, Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) переслала муниципалитету свои рекомендации, однако муниципалитет не будет спешить с ограничениями для кафе и мест развлечения. Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал, что всем надо учится жить с новой реальностью – существующим рядом вирусом.

Мы не планируем принимать решения в спешке. Оценим содержание документа, обоснованность обвинений в адрес мест развлечения. Если есть основания, тогда будут данные по количеству заболевших. (…)

Я смотрю на кафе, внутри которых и на улице сидят люди. Внутри сидят в масках – кто общается, соблюдают дистанцию. Там распространяется вирус? Их надо закрыть? Надо быть справедливыми, это не причина распространения вируса. Надо все внимательно рассмотреть, и взвесить", – сказал Delfi Подярскис.

Он убежден, что не время предпринимать жесткие меры и закрывать весь сектор.

"Если есть проблемы с несколькими кафе или ресторанами, ночными клубами, то можно говорить с их администраторами, хозяевами, обсуждать вопрос усиления контроля. Но надо ли ограничивать работу кафе, которые соблюдают требования? Для этого нет оснований", – сказал Подярскис.

Delfi напоминает, что многие европейские города (Париж, Брюссель, Берлин, все города Чехии, Нидерландов) уже ограничили время работы кафе.

Это связано с тем, что по вечерам жители этих городов больше употребляют алкоголь, расслабляются и не соблюдают правила безопасности. Однако Подярскису эти аргументы не кажутся серьезными.

"Я думаю, этот вопрос надо обсудить с самим рынком, выяснить, какие ограничения работают, а какие нет, не думать, что ограничение времени работы автоматически поможет снизить уровень заболевания. Может, для кого-то это неожиданная новость, но есть люди, которые умеют безопасно веселиться, соблюдать дистанцию и много не пьют", – сказал он.

Также Подярскис оценил и предложение обсудить ограничение различных форм досуга.

"Насколько я знаю, есть групповые занятия, которым постоянно уделяют пристальное внимание. Но, мне кажется, нам понемногу надо привыкать к жизни в таком окружении, где есть вирус. Мы должны управлять им.

Например, заболел работник президентской службы, так закрываем президентскую службу? Или разрешим им работать из дома? Или разрешим им работать в условиях безопасности? Надо все делать с умом", – сказал Подярскис.

Он обещал, что в Вильнюсе укрепят рекомендации и коммуникацию.

"Маски, мытье рук, запрет касаться лица руками – это базовые вещи, но о них не надо забывать. Все мы устали и от ограничений, связанных с пандемией, и от дополнительных связанных с ними обязательств. Но это надо делать, надо привыкать к новым обязательствам", – сказал глава администрации.

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