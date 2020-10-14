Из-за угрозы коронавируса специалисты предлагают менять жизнь в столице Литвы

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в Вильнюсе призывает муниципалитет предпринять активные действия по ужесточению правил безопасности.

НЦОЗ рекомендует временно ограничить деятельность в закрытых помещениях в столице, если там нельзя обеспечить нахождение всех участников в масках, например, групповые занятия спортом, танцы, хоровое пение. Кроме того, предлагают ограничить время работы баров.

По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, из-за осложнения ситуации предлагают временно отказаться от эпидемиологически рискованной деятельности.

"Мы предлагаем мягкие меры, но такие, которые, по нашей оценке, надо применять здесь и сейчас, чтобы позже не требовалось вводить более жесткие ограничения. И их предлагаем с учетом статистики и цифр, полученных в ходе расследования случаев. Мы регистрируем вспышки, связанные с занятием спортом, танцевальными студиями, хоккеем, откуда болезнь перекочевала в компании, организации, школы. У нас есть случаи, связанные с посещением баров, которые потом переходят в офисы и учебные учреждения. Мы считаем, что сейчас не можем позволить себе такую "роскошь", – сказала Лингене.

НЦОЗ предоставил информацию поставщикам услуги, с просьбой уделить особое внимание безопасности, но это не принесло желаемого результата.

Например, одну танцевальную студию просили временно остановить деятельность, но ее руководство эту рекомендацию не учло.

НЦОЗ информирует, что, в Вильнюсе уровень заболеваемости COVID-19 в последние 14-ть дней составляет 64,6 случая на 100 000 жителей, однако ситуация быстро меняется, например, 14 октября до обеда поступило сообщение о 98 новых случаях коронавируса.

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