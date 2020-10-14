Глава Центробанка Литвы: нужно избегать поспешных решений по расходам

На фоне начала рассмотрения правительством Литвы проекта нового бюджета председатель правления Банка Литвы (Центробанка) Витас Васиялускас призывает ответственно оценивать расходы перед лицом нынешних рисков.

"Сейчас на самом деле потребности (в увеличении расходов – BNS) на самом деле нет (...), о чем говорит министр финансов, представляя проект правительству, – этот элемент осторожности совершенно четко заложен. Я думаю, что так и следует поступать. Действительно, еще очень много рисков и неизвестностей", – сказал В. Василяускас в интервью LRT в среду.

По его словам, представители власти не должны поддаваться импульсу к расходам без оценки более долгосрочных перспектив.

"Без видения перспективы среднего периода нельзя принимать быстрые решения (...) Такие дискуссии, как 13-ая пенсия, или, скажем, повышение пенсий, такие решение не должны приниматься здесь и сейчас", – сказал председатель правления БЛ.

В. Василяускас утверждает, что контекст принятия бюджета осложняется не только эпидемией коронавируса, но и парламентскими выборами этого года.

В среду правительство приступает к рассмотрению проекта бюджета 2021 года. Если он будет одобрен, то документ будет вынесен на рассмотрение Сейма.

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