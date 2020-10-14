Литва намерена направить больше военных для участия в учебной миссии в Ираке

Литва намерена увеличить свой контингент в учебной операции НАТО в Ираке. Эту информацию подтвердили BNS в администрации президента и в Министерстве обороны.

Президент Гитанас Науседа вынес на рассмотрение сейма проект постановления, в котором предлагается изменить мандат на участие в военных операциях.

В данный момент в операции по обучению военных в Ираке могут участвовать до 11 военных и гражданских служащих системы обороны. Президент предлагает повысить эту цифру до 50.

"Этот мандат меняется с учетом просьбы Дании, руководящей миссией, о повышении контингента литовских военных в военной обучающей операции НАТО в Ираке", – сообщил BNS советник президента Дарюс Кулешюс.

"Солидарное участие литовских военных в военных миссиях и операциях НАТО является значительным вкладом в обеспечение безопасности стран НАТО, а одновременно Литвы и всего региона", – добавил он.

По словам президентского советника, проект выносится с учетом решений Государственного совета по обороне, рекомендаций МИД и Минобороны. Проект этого постановления в ближайшее время представит в сейме министр обороны Раймундас Кароблис.

Советник министра обороны Вита Раманаускайте, сказала BNS, что в связи с сокращением боевых задач в Ираке, которые реализовала коалиция под командованием США "Непоколебимая решимость", растет количество задач по обучению, стратегическому консультированию, помощи иракскому правительству в создании самостоятельных сил безопасности.

По ее словам, с октября на два года командование военной обучающей миссией НАТО переняла Дания, еще раньше она обратилась к трем Балтийским странам по вопросу повышения вклада.

"Литва, как и другие страны Альянса, оценила возможности более весомого вклада в операцию", – отметила Раманаускайте.

Советник министра подчеркнула, что литовские военные не будут участвовать в боевых действиях в Ираке.

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