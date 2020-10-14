В Вильнюсе центральное отопление в октябре будет на 20% дешевле, чем год назад

ELTA ; Корнелия Миколайтите , ru.DELFI.lt

В октябре в Вильнюсе центральное отопление будет на 20% дешевле, чем в то же время год назад, когда 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 4,27 цента (сейчас 3,40 цента), сообщает муниципалитет.

Отопительный сезон в Вильнюсе начинается с 15 октября. В этом году начать сезон с такой цены позволяет снижение цен на топливо, сказал гендиректор "Вильнюсских теплосетей" Геримантас Баканас. "В октябре переменная составляющая цены - 2,13 цента за кВт - это больше трети всей стоимости. Мы видим, что сейчас средняя составляющая на 43% меньше, чем 10 лет назад, а по сравнению с данными за 5 лет назад - на 39% меньше", – сказал Баканас. Статьи по теме: В крупных городах Литвы начинается отопительный сезон Приближается отопительный сезон: таких низких цен не было уже 10 лет "На такую динамику цен подействовало не только снижение цен на топливо, но и эффективность деятельности компании, модернизация оборудования, обновление сетей увеличение числа оборудования на биотопливе", – продолжил он. Новый отопительный сезон начинают с учетом фактической температуры воздуха – когда три дня подряд среднесуточная температура бывает ниже +10°C. В первую очередь отопление включают в детских садах, медучреждениях, больницах, потом в жилых домах, в зданиях коммерческого назначения, в последнюю очередь – в промышленных предприятиях. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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